Netflix Quartalszahlen: Erwartungen an Umsatz und Gewinn in Q3 - Entwicklungen der Aktie

In weniger als 3 Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Netflix, mit Hauptsitz in Los Gatos, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Was können die Anleger in Bezug auf den Umsatz und Gewinn erwarten? Wie hat sich die Netflix-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 67 Tagen ist es soweit: Die Netflix-Aktie wird nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei beeindruckenden 174,10 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht sinken wird. Während Netflix im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro erzielen konnte, wird nun mit einem Rückgang um -1,30...