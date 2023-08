Netflix: Potenzielles Kursziel bei 426,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix entwickelte sich gestern positiv und legte am Finanzmarkt um +0,91% zu. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie ein Plus von +3,45% verzeichnen. Das Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 426,97 EUR.

• Netflix: Am 23.08.2023 mit +0,91%

• Das Kursziel von Netflix beträgt 426,97 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Das langfristige Potential der Aktie wird aufgrund ihrer aktuellen Unterbewertung berechnet. Sollten die Analysten Recht behalten und das mittelfristige Ziel erreicht werden können, bietet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von beeindruckenden +11,15%.

Von insgesamt 41 Analysteneinschätzungen ist mehr als die Hälfte optimistisch gestimmt – genauer gesagt haben bisher 20 Experten empfohlen stark zu kaufen und eine weitere Person hebt den Kauf hervor.

18 Analysten geben...