Netflix: Mittelfristiges Kursziel bei 328,31 EUR

Die Aktie von Netflix hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von -3,35% eingefahren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,19%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch gestimmt zu sein. Dennoch sind die Bankanalysten überzeugt davon, dass das mittelfristige Kursziel für Netflix bei 328,31 EUR liegt – was einem Potenzial von +13,50% entspricht.

• Netflix: Am 04.05.2023 mit -0,19%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 328,31 EUR

• Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating” unterstützt

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 19 als Kauf. Insgesamt sehen somit mehr als die Hälfte (52,27%) der Experten optimistische Perspektiven für Netflix.

Allerdings gibt es auch immer noch kritische Stimmen: Zwei Analysten raten dazu die Aktie zu verkaufen und weitere achtzehn...