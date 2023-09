Netflix: Kursziel von 432,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Netflix gegenwärtig unterbewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +4,65% höher als ihr aktueller Kurs.

• Am 08.09.2023 verzeichnete Netflix eine negative Entwicklung von -0,08%

• Mittelfristiges Kursziel für Netflix bei 432,99 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,88

In den letzten fünf Handelstagen erreichte die Aktie trotz einer neutralen Stimmung am Markt ein Plus von +0,66%. Die Meinungen der Bankanalysten sind dahingehend gespalten und nicht alle Experten teilen die Prognose eines mittelfristigen Kursziels in Höhe von 432,99 EUR mit einem Potenzial auf einen Anstieg um +4,65%.

20 derzeitige Analysten sehen das Papier jedoch uneingeschränkt als starkes Kaufsignal an und ein weiterer Analyst empfiehlt es zum Kauf. Gleichzeitig stuften sich jedoch auch einige andere...