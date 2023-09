Netflix: Kursziel von 431,97 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -0,54% verzeichnet. Trotzdem liegt die Woche bisher bei einem Plus von +2,67%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 431,97 EUR und bietet damit ein Potenzial von +3,84%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

20 Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und 1 Analyst als Kauf. Die Bewertung “halten” wurde von 18 Experten vergeben. Nur noch 2 Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie und nur einer fordert sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,88 stabil.