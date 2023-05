Netflix: Kursziel von 334,27 EUR laut Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat gestern an der Börse eine leicht negative Entwicklung von -0,09% erfahren. Insgesamt beträgt die Performance in den letzten fünf Handelstagen +9,37%, was auf einen optimistischen Markt hindeuten könnte.

Laut Analysten ist das wahre Kursziel von Netflix allerdings höher. Im Durchschnitt schätzen sie den mittelfristigen Wert der Aktie auf 334,27 EUR ein und eröffnen damit ein Potenzial von -0,91%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Einschätzungen zu dem Unternehmen.

22 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und nur 2 Experten sehen sie als Verkaufswert. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93.

Insgesamt scheint die Stimmung am Markt für Netflix positiv zu sein.