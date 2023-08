Netflix: Kursziel bei 424,88 EUR – Bankanalysten sehen Potenzial von +9,45%

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie des Streamingdienstes Netflix verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,07%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Verlust in Höhe von -1,53%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit eher pessimistisch ist.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten das wahre Kursziel aktuell bei 424,88 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet dies Investoren ein Potenzial von +9,45%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Von insgesamt 20 Analysten stufen 1 die Aktie als stark kaufenswert ein und weitere 18 geben eine neutrale Bewertung ab. Lediglich 2 Experten empfehlen einen Verkauf und einer ist sogar davon überzeugt, dass Netflix sofort verkauft werden müsse. Der Anteil an optimistischen...