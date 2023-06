Netflix: Kursziel bei 331,08 EUR - Fast 17% Wachstumspotenzial erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 331,08 EUR und bietet Investoren ein Potential von fast 17%. Die positive Stimmung am Markt zeigt sich auch in der jüngsten Kursentwicklung mit einem Anstieg um +1,50% am 29.06.2023 und einer Gesamtsteigerung um +2,89% in den vergangenen fünf Handelstagen.

Aktuell empfehlen insgesamt 21 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere zwei sehen diese als “Kauf” an. Neutral positionieren sich die meisten Experten mit dem Rating “halten”. Lediglich vier Analysten bewerten die Aktie schlechter als Kaufempfehlung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 3,93 Punkten stehen.