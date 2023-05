Netflix: Kursziel bei 329,68 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 329,68 EUR, was einem Potenzial von +8,27% entspricht.

• Netflix legte gestern um +0,52% zu

• Das Guru-Rating bleibt stabil mit 3,93

• Optimistische Stimmung unter den Analysten

Am vergangenen Handelstag konnte die Netflix-Aktie ein Plus von +0,52% verzeichnen und summierte sich damit auf insgesamt +4.55% in einer Woche.

Der Markt scheint demnach aktuell eher optimistisch gestimmt zu sein.

22 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 19 setzen das Rating auf “Kauf”.

18 Experten behalten eine neutrale Haltung (“halten”) während zwei andere davon überzeugt sind sie sollten verkauft werden.

Das Guru-Rating für Netflix blieb stabil bei 3.93.

Insgesamt sind somit mehr als die Hälfte der...