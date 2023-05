Netflix: Kurspotenzial von +0,80% bei einem mittelfristigen Kursziel von 337,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat in letzter Zeit ein schwaches Trendergebnis gezeigt. Gestern verzeichnete sie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,05%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -1,16%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit pessimistisch eingestellt ist.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 337,24 EUR hat. Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +0.80%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem aktuellen Trendergebnis.

Konkret empfehlen 22 Analysten die Netflix-Aktie als starken Kauf und einer sieht sie optimistisch mit “Kauf” bewertet. Die Mehrheit (18) bleibt neutral mit “Halten”. Zwei Experten halten ein Verkauf-Rating für angemessen und einer sogar sofortigen...