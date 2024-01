Netflix-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Beim 7-Tage-RSI von Netflix beträgt der aktuelle Wert 3,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,69 an, dass Netflix überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 25 Bewertungen für die Netflix-Aktie abgegeben, wovon 18 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 11 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 521,09 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,28 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 562 USD bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Netflix diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen vorherrschten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefgreifende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Netflix auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Netflix derzeit bei 418,3 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 562 USD, was einen Abstand von +34,35 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 478,35 USD liegt, bedeutet dies eine Differenz von +17,49 Prozent und damit ein weiteres "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.