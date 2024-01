Netflix-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Diskussionen rund um Netflix auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen haben sich negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Insgesamt ergeben sich sechs negative Handelssignale, was unsere Redaktion zu der Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für Netflix ist jedoch positiver. Von insgesamt 18 Analysten wurden 18 positive, 12 neutrale und 2 negative Bewertungen abgegeben. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Netflix aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 414,32 USD, was einer Erwartung von -13,91 Prozent entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Netflix bei 412,63 USD verläuft, was als positiv eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +2,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysen.