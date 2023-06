Netflix: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 332,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie des Streaming-Dienstes Netflix hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag sank der Kurs um weitere -0,99%, was zu einem Wochenverlust von insgesamt -5,62% führte. Die Bankanalysten sind derzeit uneins über die zukünftige Entwicklung.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Netflix bei 332,21 EUR. Das bedeutet aber auch ein mögliches Kursrisiko von -13,69%. Während 53,49% der befragten Analysten die Aktie weiterhin als starken Kauf bewerten oder optimistisch bleiben, sehen andere Experten ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93 und signalisiert damit einen positiven Trend für Netflix.