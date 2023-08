Netflix: Analysten sehen ein Potenzial von 11,38%

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie des Streaming-Dienstleisters Netflix hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,90% zugelegt und gestern sogar ein Plus von +2,24% erreicht. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Netflix-Aktie bei 428,91 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +11,38% eröffnen. Allerdings sind nicht alle derzeitigen Bankanalysten dieser Meinung.

20 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere eine als Kauf. Die meisten Experten bewerten sie jedoch mit “halten”. Nur zwei raten zum Verkauf und einer davon ist sogar der Auffassung, dass man sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88.

Quellen:

– finanzen.net

– wallstreet-online.de