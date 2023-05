Netflix: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 337,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie legte gestern am Finanzmarkt um +5,54% zu und konnte somit in der letzten Handelswoche ein Plus von +4,37% verbuchen. Die Stimmung ist insgesamt optimistisch.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Netflix 337,20 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Gewinn von -4,54%. Allerdings sind sich nicht alle Bankanalysten einig in dieser Einschätzung.

22 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf. Ein weiterer Analyst teilt diese Ansicht und vergibt das Rating “Kauf”. Neutral eingestellt sind 18 Experten mit der Bewertung “halten”. Zwei Analysten raten zum Verkauf und einer sogar zum sofortigen Verkauf.

Mit einem positiven Guru-Rating von 3,93 unterstreichen auch Trend-Indikatoren das Potential der Aktie.