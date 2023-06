Netflix: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 332,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix konnte gestern an der Börse um +0,06% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang von -1,94%. Die Stimmung am Markt ist demnach eher pessimistisch.

Doch viele Bankanalysten sind anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 332,64 EUR. Das würde einem Potential von +12,85% entsprechen. Von insgesamt 43 Experten bewerten 21 die Netflix-Aktie als starken Kauf und weitere 2 als Kauf. Eine Mehrheit von 17 Analysten stuft das Wertpapier als Halten ein, während lediglich zwei Experten zum Verkauf raten und einer sogar sofortigen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating zur Bewertung des Trends liegt unverändert bei hohen 3,93 Punkten.