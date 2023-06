Netflix: Analysten sehen Kursziel bei 337,36 EUR - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie war in den vergangenen fünf Handelstagen gefragt und legte um +4,08% zu. Gestern allein betrug das Plus immerhin +2,60%. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch gestimmt.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Netflix-Aktie aktuell nicht korrekt bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 337,36 EUR gesehen. Sollten sie damit Recht behalten, würde dies ein Potenzial von -13,64% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen.

Von insgesamt 43 Experten raten dabei allerdings noch 23 zum Kauf der Aktie (53%). Zwei weitere stufen sie als kaufenswert ein (5%), während sich 17 für „Halten“ aussprechen (40%). Nur zwei Experten halten einen Verkauf für empfehlenswert und einer sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei “3,93”.

Quelle:...