Netflix: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,73% - das wahre Kursziel liegt bei 432,06 EUR

Nach einer schwachen Performance in den letzten fünf Handelstagen hat Netflix gestern eine weitere negative Entwicklung hingelegt und verlor am Finanzmarkt 10,09%. Dies beläuft sich auf eine Gesamtentwicklung von -10,17% in der abgelaufenen Woche. Trotzdem gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Netflix bei 432,06 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, bietet die Aktie ein erhebliches Potenzial von +15,73%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts der jüngsten Kursschwäche.

20 Analysten empfehlen den Kauf der Netflix-Aktien und nur ein Experte geht sogar so weit zu sagen “Kauf”. Weitere 18 haben eine neutrale Bewertung (“halten”) gegeben. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf. Das bedeutet insgesamt einen positiven Anteil von...