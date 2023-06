Netflix: Analysten empfehlen ein mittelfristiges Kursziel von 339,13 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat am gestrigen Tag eine geringfügige Abwärtsbewegung von -0,60% verzeichnet und verharrt seit fünf Handelstagen auf einem relativ optimistischen Niveau mit einer Steigerung um +1,30%. Die Bankanalysten sehen das aktuelle Kursniveau als unterbewertet an und empfehlen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 339,13 EUR.

• Netflix hat am 05.06.2023 einen Rückgang um -0,60% erlebt

• Mittelfristiges Kursziel für Netflix liegt bei 339,13 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,93

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen zu der Einschätzung der Aktie. Während sich einige Experten positiv äußern und die Bewertung “Kaufen” aussprechen (53%), bewerten andere die Aktie neutral (17%) oder sogar negativ mit “Verkaufen” (10%). Einige wenige Analysten sprechen auch Empfehlungen aus wie...