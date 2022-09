Netflix-Analyst sieht Werbechance, Streaming-Dominanz treibt Aktie auf 325 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nach einem tiefen Einblick in die Netflix Inc's (NASDAQ:NFLX) Werbemöglichkeiten sehen die Analysten von Oppenheimer erhebliches Aufwärtspotenzial für den Streaming-Riesen. Was geschah: Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein nahm am Montag die Coverage von Netflix mit einem Outperform-Rating auf und gab ein Kursziel von $325 bekannt, nachdem eine Verbraucherumfrage in Verbindung mit einem tieferen Einblick in die Werbemöglichkeiten von Netflix gezeigt hatte, dass die… Hier weiterlesen