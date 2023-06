"Netflix: Aktienkursziel auf 331,08 EUR - Eine unterbewertete Chance?"

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 331,08 EUR, was einem Potenzial von -17,17% entspricht.

• Netflix-Aktie legt am 29.06.2023 um +1,87% zu

• Guru-Rating für die Aktie beträgt weiterhin 3,93

Am letzten Handelstag konnte die Netflix-Aktie ein Plus von +1,87% verbuchen und damit den Aufwärtstrend der vergangenen fünf Tage fortsetzen (+3,27%). Die Stimmung am Markt scheint somit positiv.

21 Analysten empfehlen aktuell einen starken Kauf der Aktie und weitere zwei sprechen sich für den Kauf aus. Eine neutrale Einschätzung geben hingegen 17 Experten ab und lediglich zwei sind pessimistisch mit einem Verkaufsrating. Ein Experte würde sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Das durchschnittliche Potenzial aller Analysteneinschätzungen liegt bei -17,17%, wobei...