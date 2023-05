Netflix: Aktienkurs steigt auf 337,20 EUR - Analysten sehen weiteres Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie legte gestern an der Börse um +5,54% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +4,37%. Die Stimmung am Markt ist daher optimistisch. Das Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 337,20 EUR, was einem potenziellen Gewinn von -4,54% entspricht.

Von insgesamt 44 befragten Experten raten aktuell 23 zum Kauf der Aktie. Dies spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Mit einer Bewertung von 3,93 bleibt es stabil. Zwar gibt es immer noch zwei Analysten mit einem Verkaufsrating sowie eine Person mit sofortigem Verkaufsbedarf für die Aktie. Der Großteil (18) sieht aber ein Halten als sinnvoll an und nur wenige (1) geben eine Kaufempfehlung ab.

