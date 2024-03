Netflix Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Netflix beträgt 39,98, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Netflix bei 461,26 USD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 605,88 USD beträgt +31,35 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 557,18 USD, was einer Differenz von +8,74 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung und Einschätzungen rund um Netflix überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Jedoch lassen sich auch vier Handelssignale identifizieren, von denen eins "Gut" und drei "Schlecht"-Signale sind. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysten bewerten Netflix insgesamt als "Gut", da 18 Kaufempfehlungen, 6 neutrale und 1 negative Empfehlung vorliegen. Kurzfristig gesehen ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 2 Kaufempfehlungen und 0 neutralen oder negativen Empfehlungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Netflix liegt bei 539,5 USD, was auf eine negative Entwicklung des Aktienkurses von -10,96 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analystenuntersuchung daher eine Einstufung als "Neutral".