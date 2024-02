Netflix Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der aktuelle Kurs von 575,13 USD liegt um +31,13 Prozent über dem GD200 (438,6 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der bei 512,77 USD liegt, zeigt mit einem Abstand von +12,16 Prozent ein positives Signal.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Netflix-Aktie mit einem Wert von 37,59 derzeit als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 30 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen zeigen ebenfalls eine positive Tendenz, da von insgesamt 25 Bewertungen 18 als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die meisten Analysten sie als "Gut" einstufen. Allerdings ergibt sich aus den Kurszielen ein Durchschnitt von 521,09 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,4 Prozent fallen könnte, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Netflix von den Analysten ein "Neutral"-Rating.