Netflix Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Netflix-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 19, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu hat der 25-Tage-RSI einen Wert von 38,16, was auf dieser Basis zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Netflix.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Netflix in den letzten Wochen kaum verändert hat, und daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Netflix gemessen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Gut"-Rating für Netflix. Auch die jüngeren Berichte der Analysten führen zu einer ähnlichen Beurteilung, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 414,32 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung von -15,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie aus Sicht der Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

Auch die Stimmung der Anleger wurde betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien bezüglich Netflix diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen führte zu sieben konkret berechneten Signalen (6 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Somit wird Netflix hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.