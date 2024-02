Netflix Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmung und Diskussionen über die Netflix-Aktie haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führte.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Netflix-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung verdient.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI7 deutet darauf hin, dass die Netflix-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt ein neutrales Bild, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Analysten bewerten die langfristige Aussicht der Netflix-Aktie positiv, während die kurzfristigen Analysen zu einem gemischten Gesamtergebnis führen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 521,09 USD, was auf eine zukünftige negative Performance der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analysteneinschätzung von uns das Rating "Neutral".