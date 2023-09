Netflix-Aktie: Das könnte für Ruhe sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) geriet in den letzten drei Handelswochen unter ziemlich starken Verkaufsdruck und büßte rund -15% an Wert ein. Am Montagvormittag startete das Papier des Streaming-Giganten jedoch mit einem leichten Plus in die neue Börsenwoche. Sorgt die Beendigung des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood für etwas Ruhe?