Netflix Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analysten bewerten die Aktie von Netflix auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 18 als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Es gab keine Analysten-Updates zu Netflix im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 521,09 USD, was einer Erwartung von -15,38 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 615,83 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Aktie von Netflix. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine positive langfristige Stimmungslage hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netflix-Aktie liegt bei 24,94, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 37,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anzahl der positiven Themen überwiegt die negativen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.