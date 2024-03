Netflix Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die technische Analyse zeigt, dass die Netflix-Aktie derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 454,11 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (608,51 USD) um +34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 542,26 USD, was einer Abweichung von +12,22 Prozent entspricht. Auch dies stellt einen "Gut"-Wert dar. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Diskussionsintensität im Netz als "Schlecht" eingestuft, da nur wenig Aktivität zu verzeichnen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Netflix ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen. Auch die Diskussionen rund um Netflix waren in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten festgestellt. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene eine Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung für die Netflix-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Netflix.