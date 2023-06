Netflix: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 336,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Am gestrigen Tag konnte Netflix am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,21% verzeichnen. Somit liegt die fünftägige Handelswoche bei einem Plus von +6,67%. Diese Entwicklung zeigt sich aktuell optimistisch für das Unternehmen.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nach wie vor unterbewertet ist und geben ihr ein mittelfristiges Kursziel bei 336,16 EUR. Sollte diese Prognose zutreffen, erwartet Investoren eine Rendite in Höhe von -16,94%.

Trotzdem teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie anders. Während 21 Experten sie als starkes Kaufsignal empfehlen und zwei weitere als positiv bewerten (“Kauf”), halten sich 17 andere mit einer “Halten”-Bewertung zurück. Zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktien und ein Experte meint sogar, dass sie sofort verkauft werden...