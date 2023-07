Netflix: Aktie hat ein Kursziel von 322,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Am gestrigen Tag fiel die Netflix-Aktie um -1,88%, was zu einer Wochenbilanz von +0,05% führt. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten den aktuellen Marktpreis für eine falsche Bewertung. Sie sehen das wahre Kursziel bei 322,96 EUR – derzeit liegt es also um -17,92% entfernt.

• Am 14.07.2023 fiel die Netflix-Aktie um -1,88%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 322,96 EUR

• 53,49 % der Analysten empfehlen einen Kauf

Die Bankanalysten sehen in dieser Prognose eine Chance für Investoren mit einem möglichen Gewinn in Höhe von fast -18%. Allerdings wird dieses Potential nicht von allen geteilt: Während einige Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen (21), sehen andere sie eher neutral bis negativ (19). Trotzdem überwiegen optimistische Stimmen mit einem Anteil von +53,49%.

Zusätzlich bewerten viele Fachleute...