Netflix Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Netflix ist insgesamt positiv. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In letzter Zeit standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netflix liegt bei 30,76, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 31,24, was zu einer ähnlichen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass von insgesamt 25 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 18 als "gut", 6 als "neutral" und 1 als "schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Netflix-Aktie. Für den zurückliegenden Monat zeigen 11 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" Empfehlungen, was kurzfristig auf eine positive Einschätzung aus institutioneller Sicht hindeutet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 521,09 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,71 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (564,64 USD) ergibt. Hierdurch ergibt sich eine eher negative Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Netflix zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung von Seiten der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie ist jedoch insgesamt rückläufig, was zu einer eher negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Netflix-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, der Analysteneinschätzungen und des Sentiments in den sozialen Medien.