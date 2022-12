Netflix-Aktie auf dem Weg zu 400 US-Dollar: „Sie nutzen jeden Pfeil im Köcher“

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) gab es zum Ende der letzten Woche noch einmal ein spannendes Update. Ein Analyst aus dem Hause Wells Fargo ist nun positiver gestimmt. Das wird quantitativ geäußert, in dem man für die Anteilsscheine des Streaming-Pioniers ein neues Kursziel von 400 US-Dollar ausgegeben hat. Zuvor sind es hingegen 300 US-Dollar gewesen.

Ebenfalls entscheidend ist, dass es gute, fundamentale Gründe für den Analysten gibt, von einem solchen Kursziel für das Jahr 2023 zu sprechen. Bereit für diese Perspektive? Dann legen wir am besten direkt los!

Netflix-Aktie: Darum auf dem Weg zu 300 US-Dollar

Der Analyst aus dem Hause Wells Fargo spricht mit Blick auf die Netflix-Aktie davon, dass das Management alle Pfeile im Köcher derzeit verwendet. Es geht um Wachstum und um Möglichkeiten, das zu erreichen. Entsprechend optimistisch scheint man bei der US-Bank zu sein, dass eine Neubewertung möglich ist.

So sehe man, dass der Content sich verbessere. Zuletzt gelang es Netflix, mit einigen Blockbustern Schlagzeilen zu machen. Ob es südkoreanische Formate wie All Of Us Are Dead oder auch Squid Game ist, Bridgerton, Wednesday (ein neuer Erfolg) oder natürlich auch Stranger Things. All das zeigt womöglich, dass sich erste Content-Vorteile einspielen.

Der Content sei ein Grund, warum auch der sogenannte Churn, also die Abkehr vom Streaming-Dienst sinken sollte. Die Quintessenz hier ist, dass weniger Abkehr und mehr Wachstum ein Treiber bei den Abonnenten sein können. Zumal das Management des Streaming-Pioniers nun auf einen werbefinanzierten Arm setzt, der ein Preisargument darstellen kann.

In Summe sieht der Analyst bei der Netflix-Aktie ein Umsatzwachstum von 7 % im Jahr 2023. Jedoch gebe es noch eine interessante Möglichkeit, seine Pricing-Power auszuspielen. Das wiederum seien die Treiber, die die Aktie im neuen Jahr 2023 bis auf 400 US-Dollar klettern lassen sollen.

Keine unrealistische Perspektive

Es ist wahrlich keine unrealistische Perspektive mit Blick auf die Netflix-Aktie, zumindest von der fundamentalen Seite aus. Ob es zu einem Erreichen des Aktienkurses von 400 US-Dollar kommt, ist für mich als langfristig orientiertem Investor immer ein wenig Kaffeesatzleserei. Jedoch sind die fundamentalen Gründe plausibel.

Netflix startet in eine neue Ära mit einem neuen Angebot. Wichtig ist jedoch auch, dass die neuen Abonnenten nicht aus dem bestehenden Kundenkreis kommen und sich bloß für die werbefinanzierte Variante entscheiden. Ein gewisses Risiko gibt es daher auch. Aber in Summe auch eine Chance. Wenn die Pfeile daher ins Schwarze treffen, wäre eine Neubewertung möglich. Oder eben auch die anvisierten 7 % Umsatzwachstum, die mir definitiv nicht unerreichbar erscheinen.

Der Artikel Netflix-Aktie auf dem Weg zu 400 US-Dollar: „Sie nutzen jeden Pfeil im Köcher“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022