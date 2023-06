Netflix-Aktie auf Rekordhoch: Passwort-Sharing-Verbot sorgt für explosiven Anstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) hat in der vergangenen Woche einen Durchbruch erlebt, als endlich Fortschritte beim Passwort-Sharing-Verbot in den USA und Deutschland erzielt wurden. Das führte zu einem sprunghaften Anstieg der Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch und zeigt, dass der Streaming-Gigant auch in anderen Bereichen weiterhin an der Spitze steht.

Für Netflix-Nutzer, die ihren Account über den Haushalt hinaus teilen, wird es nun ernst. Am Dienstag informierte das Unternehmen seine Kunden, dass für Personen, die nicht mit dem zahlenden Account-Inhaber unter einem Dach wohnen, eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro fällig wird. Je nach Abonnement gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zusätzliche Nutzer hinzuzufügen. Im Premium-Account für 17,99 Euro können Kunden beispielsweise für bis zu zwei “Extra-Mitglieder”...