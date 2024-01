Netflix Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Netflix jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Netflix vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 18 positive, 12 neutrale und 2 negative Einschätzungen für Netflix abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aktuelle Reports bestätigen diese Beurteilung, wobei das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 414,32 USD liegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -15,83 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netflix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 411,04 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (492,23 USD) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (465,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Die Einstufung für diese Betrachtung wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt sieben berechnete Signale (6 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Netflix hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.