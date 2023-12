Netflix Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In den letzten zwei Wochen wurde Netflix von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dementsprechend eine "Schlecht" Empfehlung zu.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass Netflix überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Netflix weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Netflix-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Netflix-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Somit erhält die Netflix-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Netflix von Analysten insgesamt mit 17 Gut, 12 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 408,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -9,58 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie der Netflix von Analysten mit "Neutral" bewertet.