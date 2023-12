Netflix Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Netflix hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert. Insgesamt überwiegt die negative Kommunikation, während nur an drei Tagen positiv über das Unternehmen gesprochen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch etwas aufgehellt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie geführt hat. Die automatischen Analysen zeigen, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 42,98, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse deutet hingegen auf eine positive Entwicklung hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Netflix auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem guten Rating versehen.