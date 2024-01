Netflix Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Diskussionen über Netflix in den sozialen Medien geben gemischte Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation gibt, wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon zwei positiv und fünf negativ sind. Daher wird die Aktie von Netflix letztlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Bewertung als "Neutral" angemessen erscheinen lässt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung von Netflix in Bezug auf diese Faktoren zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Netflix hingegen bleibt kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Netflix in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht".

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Netflix-Aktie voraussichtlich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen 17 positive, 12 neutrale und 2 negative Bewertungen vor. Es gibt keine Analystenupdates zu Netflix aus dem letzten Monat, und das Kursziel der Analysten wird bei 408,7 USD angesiedelt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -16,06 Prozent erzielen würde. Aufgrund dieser Entwicklung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Netflix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 404,39 USD, was einer Abweichung von +20,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +7,2 Prozent ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.