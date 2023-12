Netflix Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 403,48 USD liegt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 490,51 USD ergibt sich ein Unterschied von +21,57 Prozent, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Ebenso zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage einen Wert von 451,37 USD, was einem Unterschied von +8,67 Prozent entspricht und somit auch zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse von 31 Bewertungen von Analysten ergab eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 17 "Gut"-, 12 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose von 408,7 USD weist auf ein Abwärtspotential von -16,68 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netflix-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage und 43,91 für die letzten 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Netflix-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.