Netflix Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Netflix wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um -23,14% vom derzeitigen Kurs entfernt liegt.

Kursentwicklung von Netflix

Am 02.02.2024 verzeichnete Netflix eine Kursentwicklung von -0,51%, was zu einer Gesamtsumme von -1,94% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet auf eine relative Pessimismus am Markt hin.

Kursziel und Analystenmeinungen

Aktuell liegt das Kursziel von Netflix bei 402,04 EUR. Die Bankanalysten sind sich uneinig über die mittelfristige Entwicklung der Aktie. Während einige davon überzeugt sind, dass die Aktie ein starker Kauf ist, sehen andere sie mit einer eher neutralen Haltung. Einige Experten raten sogar dazu, die Aktie sofort zu verkaufen. Das Guru-Rating von Netflix bleibt unverändert bei 4,02.

Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass die Analysten uneinig über die Bewertung der Netflix-Aktie sind. Während die eine Hälfte der Analysten optimistisch ist und die Aktie als Kauf empfiehlt, sind die anderen eher skeptisch und sehen ein Verkaufspotenzial. Die Uneinigkeit der Experten spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird, und ob sich die Meinungen der Analysten ändern.

