Netflix Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Netflix wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 7,41% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 04.01.2024 verzeichnete Netflix am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,33%. Dies summiert sich auf einen Rückgang von -4,44% über die letzten fünf Handelstage, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Prognose und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Netflix wird auf 398,13 EUR geschätzt, was eine mittelfristige Abwärtsrisiko von -7,41% darstellt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da 24 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 4 weitere Analysten sie als Kauf einstufen. 14 Experten halten das Rating neutral, während 2 Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen.

Insgesamt sind also 62,22% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf Netflix.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten ist das Guru-Rating von Netflix mit 4,07 konstant geblieben, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Die aktuelle Einschätzung der Analysten und das konstante Guru-Rating deuten darauf hin, dass Netflix trotz des aktuellen Abwärtstrends weiterhin Potential für Investoren bieten könnte.

