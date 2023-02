Netflix-Aktie: Video-Streaming-Markt auf Erholungskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Zumindest der britische Markt für Video-Streaming konnte sich im letzten Quartal 2022 etwas erholen. So war Anfang 2022 ein starker Rückgang der Abonnentenzahlen zu beklagen. Offensichtlich nahmen die Haushalte Einsparungen vor. Analyst Douglas Anmuth von der US-Bank J.P. Morgan ist positiv gestimmt. Er belässt die Netflix-Aktie auf “Overweight”.

Die kürzlich veröffentlichten Zahlen können überzeugen. Auch die vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen bezüglich der Inhalte, Werbung sowie die Einführung von Gebühren von mehreren Haushalten geteilten Zugänge sollten die Einnahmen wieder auf Kurs bringen. Inzwischen entwickelt sich der Preis der Netflix-Aktie weiter zur Oberseite.

Wo ist der Widerstand?

Nachdem die Netflix-Aktie bis zum Mai 2022 vollkommen eingebrochen war, konnte sich eine Aufwärtsbewegung etablieren. Diese erstreckte sich in mehreren Wellen zur Oberseite. Dennoch eröffnet sich die Frage, geht das jetzt so weiter oder sehen wir einen Widerstand, an dem der Kurs etwas stärker zurückkommt? Als Widerstand lässt sich definitiv der Preisbereich von etwa 390 bis 420 USD ausmachen. In dieser Zone ist bereits abgeschwächtes Volumen zu sehen. Zudem befinden sich markante Tief- und Hochpunkte in dem Bereich.

Netflix-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Kommen wir jetzt zur Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Netflix-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Netflix kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Netflix jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Netflix-Analyse.

Netflix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...