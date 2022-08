Netflix-Aktie: Sind diese 1 % das Ende des Gaming-Streamings?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) gibt es wieder eine etwas frischere Perspektive. Der Markt hat ein solideres Quartalszahlenwerk gebraucht, um wieder Vertrauen zu schöpfen, was den Platzhirsch im Streaming-Markt angeht. Wie weit der Turnaround geht, das ist natürlich eine spannende Frage.

Allerdings besitzt Netflix so manchen Treiber. Digitale Werbung soll die Zahlen wieder auf Vordermann bringen. Zudem investierte das Management zuletzt in das Gaming-Streaming.

Es zeigt sich jedoch, dass das Gaming für die Netflix-Aktie im Moment so etwas wie ein Tropfen auf dem zumindest noch gut temperierten Stein sein könnte. Lass uns das einmal etwas näher ansehen.

Netflix-Aktie: Gaming-Streaming kein Erfolg?

Im US-amerikanischen Raum haben Analysten von CNBC einmal nachgesehen, wie erfolgreich und adaptiert das sogenannte Gaming-Streaming von Netflix ist. Wobei das Fazit ernüchternd ausfällt, zumindest noch.

Von den ca. 220 Mio. Abonnenten hätte es gerade einmal 23 Mio. Downloads von Spielen gegeben, wobei die Content-Bibliothek hier ebenfalls gewachsen ist. Derzeit gebe es lediglich 1,7 Mio. Nutzer, die pro Tag ein Spiel spielen würden. Das wiederum sei ein Wert von unter 1 %, was vergleichsweise wenig ist.

Wir können in Richtung von Netflix argumentieren, dass Videospiele eben etwas anderes sind als das Fernsehen. Allerdings ist das trotzdem ein Wert, der eine geringe Bedeutung zeigt. Gaming-Streaming steckt bei dem Streaming-Konzern noch in den Kinderschuhen. Wenn das Management daran etwas ändern möchte, so müsste es größere Schritte in den kommenden Quartalen und Jahren geben.

Ökosystem und Investitionen

Trotzdem denke ich, dass Netflix das Gaming-Streaming nicht so schnell aufgeben dürfte. Manchmal braucht es eben Zeit, bis es eine größere Akzeptanz gibt. Außerdem befindet sich dieser Geschäftsbereich noch im Aufbau. Wenn einzelne Spiele, wie Teile aus der Stranger-Things-Reihe, durchgespielt sind, so ebbt womöglich auch das Interesse ab. Nicht jedes Spiel ist zudem für jede Zielgruppe geeignet.

Die 23 Mio. Downloads insgesamt erscheinen mir eine Zahl, die wirklich auf eine geringe Relevanz hindeutet. Aber das Management hinter der Netflix-Aktie fängt auch gerade erst an, diesen Geschäftsbereich zu erschließen, auszubauen und in ihn zu investieren.

Es ist noch lediglich so etwas wie ein Zusatzangebot. Aber mit Zeit und der richtigen Content-Bibliothek kann auch das ein Geschäftsbereich sein, der in Zukunft Relevanz und ein solides Wachstumspotenzial besitzt.

