Netflix Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktienanalysten bewerten die Aktie von Netflix langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 18 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Kurzfristig betrachtet gab es in einem Monat 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Dies führt zu einer aktuellen Gesamtbewertung als "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 526,09 USD, was einer Erwartung von -13,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 604,82 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenbewertungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Netflix bei 604,82 USD, was +11,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +32,83 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb Netflix eine positive Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien wurde überwiegend positiv wahrgenommen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab 3 negative und 1 positive Signal, was zu einer Gesamtbewertung auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Netflix daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.