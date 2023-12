Netflix Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 17 Gut-, 12 Neutral- und 2 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Netflix. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 408,7 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -9,58 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Netflix.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass Netflix überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Netflix weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Netflix-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Netflix erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Netflix bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Netflix von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung, wobei die Redaktion auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert hat. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.