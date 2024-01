Netflix Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die technische Analyse der Netflix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 411,04 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 492,23 USD, was einem Unterschied von +19,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (465,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,68 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Netflix-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Außerdem haben in den letzten zwölf Monaten 18 Analysten die Aktie als "Gut", 12 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingeschätzt, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittliche Analystenmeinung zum Kursziel liegt bei 414,32 USD, was einem potenziellen Rückgang um -15,83 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Einschätzung basierend auf Anlegerstimmungen zeigt, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist die Stimmung für Netflix in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.