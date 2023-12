Netflix Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Netflix auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Netflix war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netflix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 391,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 452 USD liegt damit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Netflix-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde Netflix in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung, ergänzt um 5 Schlecht-Signale.

Die Analysten haben Netflix in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral oder positiv bewertet, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 408,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -9,58 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie von Netflix.