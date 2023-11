Netflix Aktie vor Q4 Bericht: Analysten erwarten beeindruckenden Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In nur 70 Tagen wird das Unternehmen Netflix aus Los Gatos, Vereinigte Staaten seine Zahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Netflix Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 155,85 Mrd. EUR und wird nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt auf das Ergebnis. Laut den aktuellen Analysen sollen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn deutlich steigen im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr erzielte Netflix einen Umsatz von 7,31 Mrd. EUR im vierten Quartal, jetzt wird mit einem beeindruckenden Anstieg von +91,77 Prozent auf 14,02 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +3,98 Tsd.% ansteigen auf 2,10 Mrd.EUR.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt für die Netflix Aktie. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz um +91,77 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +3,98 Tsd.% auf 170,52 Mrd.EUR anwachsen wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 4,18 Mrd.EUR.

Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf zeigt jedoch schon vorab Reaktionen seitens einiger Aktionäre. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +13,33% gestiegen.

Auch die Meinungen der Analysten und die Charttechnik lassen auf einen positiven Trend bei Netflix schließen. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 436,94 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +8,50% basierend auf dem aktuellen Kurs entspricht. Aktionäre, die in diesem Moment einsteigen möchten, könnten also laut den Schätzungen der Experten mit einem Gewinn von +8,50% in den nächsten 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik bestätigt ebenfalls einen stark positiven Trend für Netflix. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand an.

Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die Prognosen tatsächlich bewahrheiten werden und welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs haben wird. Aktionären dürfte eine spannende Zeit bevorstehen.

