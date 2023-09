Netflix-Aktie: Potenzielles Kursziel bei 429,61 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Potenzial des Wertpapiers liegt bei +5,63% des aktuellen Kurses.

• Rückläufige Entwicklung: -0,27% am 04.09.2023

• Durchschnittliches Kursziel von 429,61 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,88

Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,27%. Über die vergangenen fünf Handelstage hat sich jedoch ein positiver Trend mit einem Plus von insgesamt +2,02% abgezeichnet. Die Stimmung am Markt scheint also für den Moment recht optimistisch zu sein.

Die Analysten der Bankhäuser hatten diese Entwicklung möglicherweise erwartet und sehen das aktuelle durchschnittliche Kursziel für Netflix bei 429,61 EUR. Sollten sie damit richtig liegen, bietet sich Investoren ein Potential von +5,63%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser...