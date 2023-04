Netflix-Aktie: Perfekte Strategie zum Passwort-Crackdown & Monetarisieren

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) geht es um Wachstum. Genauer gesagt um Wachstum in jedweder Hinsicht. Das Management des Streaming-Konzerns möchte die Anzahl bezahlter Abonnenten konsequent ausbauen und damit Umsätze und vermutlich auch Nettoergebnisse für die Investoren wachsen lassen. Gelingt das, so können weiterhin steigende Aktienkurse die Folge sein.

Unter anderem mithilfe des Passwort-Sharing-Crackdowns möchte der Streaming-Pionier das erreichen. Bislang konnten mehrere Nutzer unter einem Account die Inhalte teilen. Das soll zukünftig entweder bezahlt werden oder idealerweise sollen sich die „illegitimen“ Mitglieder selbst einen Account zulegen.

So viel können wir wohl sagen: Netflix hat sich eine gute Strategie überlegt, um beim Passwort-Crackdown den Abonnenten den Sprung in eine Mitgliedschaft zu erleichtern.

Netflix-Aktie: Die perfekte Strategie

Im Endeffekt werden die bisherigen Nutznießer des Passwort-Sharings wohl ungern bereit sein, eine volle Mitgliedschaft zu bezahlen. Ansonsten hätten sie das von vornherein gemacht. Im Gegenzug sind die Inhalte von Netflix bei vielen sehr beliebt. Das erfordert ein gesundes Augenmaß und ein gutes Angebot, um diese Nutzer in den eigenen Dienst zu bekommen und zu monetarisieren.

Genau das macht Netflix jetzt, womöglich zum richtigen Zeitpunkt. Das Management hat erst zum Ende des letzten Jahres das teilweise werbefinanzierte Abonnement eingeführt. Gleichsam testet man in einigen Regionen ein zusätzliches Entgelt für das Passwort-Sharing aus. Unterm Strich holt das Management die Nutzer dort ab, wo sie sein wollen. Mit vergünstigten Konditionen oder regional mit dem weiteren Sharing gegen Entgelt.

Dieser Mix aus einem passenden Angebot und dem Aufbrechen der bislang geduldeten Sharing-Accounts kann zu Wachstum führen. Einige Analysten verweisen darauf, dass Netflix mit Millionen von potenziellen Accounts und selbst geringeren Einnahmen ein gigantisches Potenzial besitzen könnte. Doch es gibt bei dieser Ausrichtung auch ein Risiko, das wir als smarte Investoren nicht unter den Teppich kehren sollten.

Das Risiko

Die perfekte Strategie bei Netflix zielt darauf ab, die potenziell neuen Nutzer bei einem bislang geteilten Account zu monetarisieren. Wie gesagt: Zielsetzung und aktuelle Maßnahmen sind geeignet, um genau das zu erreichen. Vergessen dürfen wir jedoch nicht, dass jede Veränderung auch die Bestandsmitglieder tangieren kann. Wenn von diesem deutlich größeren Kreis plötzlich viele Nutzer auf werbefinanzierte Modelle setzen, so kann aus dem bisherigen Bestand ein Umsatzteil wegbrechen. Das ist und bleibt ein wesentliches Risiko für mich bei der Neuausrichtung.

Die guten Neuigkeiten sind jedoch: Sollte Netflix mit seiner Strategie erfolgreich sein und lediglich die Sharing-Nutzer in den Dienst bekommen, so kann das eine Neubewertung auslösen. Derzeit wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 34 gehandelt. Gibt es lediglich den Wachstumsschub, so ist das vielleicht zu preiswert für die Möglichkeit auf signifikantes Gewinnwachstum.

